Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 13:15

Лондон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Лондон в ускоренном режиме изучает возможности эвакуировать подданных Великобритании из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса, сообщил во вторник телеканал Sky news со ссылкой на представителя британского премьера Бориса Джонсона.

По словам представителя, разработка соответствующего плана "проходит завершающую стадию".

Sky news отмечает, что по информации телеканала, Британия и КНР работают над возможной эвакуацией британцев в ближайшие дни из зоны бедствия.

По данным телеканала, в Ухане и в провинции Хубэй находятся примерно 300 британских подданных.

В самой Великобритании случаи заболевания новым коронавирусом пока не фиксировались, однако в британских органах здравоохранения ранее предупреждали, что вирус уже мог попасть в Соединенное Королевство.

Ранее Франция объявила, что первый рейс для эвакуации французских граждан из Китая отправится в эту среду.

Кроме этого, подготовку к эвакуации своих граждан из Уханя ведут США, Япония и Монголия, напоминает Sky news.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

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