Лондон согласен с утверждением США о превышении лимита ООН на поставки нефтепродуктов в КНДР - британский постпред
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Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания согласна с утверждением США о превышении установленного ООН лимита поставок нефтепродуктов в КНДР в 2018 году, заявила в ходе заседания СБ ООН постпред Британии при ООН Карен Пирс.
"Мы поддерживаем утверждение США, что установленный СБ ООН лимит на импорт нефтепродуктов, вероятно, был нарушен", - сказала К.Пирс.
Также К.Пирс призвала постоянных членов СБ ООН обеспечить соблюдение санкций в отношении КНДР.
"Мы призываем все страны, но в особенности, учитывая их особую ответственность в ядерной сфере, особенно постоянных членов СБ ООН, обеспечить, чтобы согласованные санкции соблюдались", - сказала она.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли рассказала, что по данным США и их союзников, КНДР получила более 800 тыс. баррелей нефтепродуктов за первые восемь месяцев 2018 года, что в 1,6 раза больше лимита поставок нефтепродуктов КНДР в 2018 году.
СБ ООН в декабре 2017 года ужесточил санкции в отношении КНДР. Согласно резолюции, КНДР может получать до 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год, включая бензин, дизельное топливо и керосин. Поставки сырой нефти в КНДР после принятия резолюции не должны превышать 4 млн баррелей в год.
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Интерфакс