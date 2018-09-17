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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 17:26 17.09.2018 - 17:26

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания согласна с утверждением США о превышении установленного ООН лимита поставок нефтепродуктов в КНДР в 2018 году, заявила в ходе заседания СБ ООН постпред Британии при ООН Карен Пирс.

"Мы поддерживаем утверждение США, что установленный СБ ООН лимит на импорт нефтепродуктов, вероятно, был нарушен", - сказала К.Пирс.

Также К.Пирс призвала постоянных членов СБ ООН обеспечить соблюдение санкций в отношении КНДР.

"Мы призываем все страны, но в особенности, учитывая их особую ответственность в ядерной сфере, особенно постоянных членов СБ ООН, обеспечить, чтобы согласованные санкции соблюдались", - сказала она.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли рассказала, что по данным США и их союзников, КНДР получила более 800 тыс. баррелей нефтепродуктов за первые восемь месяцев 2018 года, что в 1,6 раза больше лимита поставок нефтепродуктов КНДР в 2018 году.

СБ ООН в декабре 2017 года ужесточил санкции в отношении КНДР. Согласно резолюции, КНДР может получать до 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год, включая бензин, дизельное топливо и керосин. Поставки сырой нефти в КНДР после принятия резолюции не должны превышать 4 млн баррелей в год.

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