Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус Стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти что наверняка, лежит на Иране", - цитируются в заявлении слова главы МИД Джереми Ханта.
"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.
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