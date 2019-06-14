Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 20:31

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус Стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти что наверняка, лежит на Иране", - цитируются в заявлении слова главы МИД Джереми Ханта.

"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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