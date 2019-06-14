Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 20:42

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус Стражей Исламской революции, по всей видимости, несет ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти что наверняка, лежит на Иране", - цитируются в заявлении слова главы МИД Джереми Ханта.

"Очевидно, никакое другое государство или негосударственная сила не могли быть ответственными (за этот инцидент - ИФ)", - также говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на два танкера в Оманском заливе 13 июня совершил нападение Корпус Стражей Исламской революции.

По словам Ханта, таким образом иранская сторона нарушила международные нормы в области гражданского судоходства. Он указал на важность того, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды.

"Мы призываем Иран срочно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности. Великобритания остается в тесной координации с международными партнерами, чтобы найти дипломатическое решение для снижения напряженности", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

1кю аю

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