Лондон усиливает контроль за российскими гражданами на британских границах - Мэй
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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства.
"В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.
ар ки
Интерфакс