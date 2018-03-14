Лондон усиливает контроль за российскими гражданами на британских границах - Мэй

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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:36 14.03.2018 - 14:36

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства. "В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями. ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс