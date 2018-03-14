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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:40 14.03.2018 - 14:40

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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства.

"В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

Т.Мэй, говоря о мерах в отношении России, отметила, что Великобритания "продолжил использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированных представителей элиты. "В нашей стране нет места для этих людей и для их денег".

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