Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 20:31

Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Постпреды Франции, Германии и Великобритании при ООН отправили совместное письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором обвинили Иран в разработке баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку, сообщают в четверг западные СМИ.

В письме говорится, что "разработка Ираном баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку противоречит" пункту резолюции ООН 2231, призывающему Иран не предпринимать никаких действий, связанных с созданием подобных ракет.

Франция, Германия и Великобритания отмечают, что Иран недавно проводил летные испытания новой баллистической ракеты "Шахаб-3". По их данным, эта ракета технически способна нести ядерный боезаряд.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф разместил в четверг в своем твиттере письмо иранского постпреда при ООН. В этом письме говорится, что Франция, Германия и Великобритания в своем послании Гутерришу ссылаются "на такие ненадежные источники, как социальные сети, цитируют устаревшие доклады" и делают политически мотивированные отсылки.

"Я хотел бы вновь подчеркнуть, что Иран не ведет никакой деятельности, не соответствующей параграфу 3 приложения B резолюции 2231", - говорится в письме постпреда Ирана Маджида Тахт-Раванчи.

1мм эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!