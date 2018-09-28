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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 10:02 28.09.2018 - 10:02

Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки сотрудников, передает телеканал "Скай ньюс". Забастовка продлится сутки. Отмены коснулись Испании, Бельгии, Нидерландов, Италии Португалии и Германии. Ранее забастовки провели сотрудники авиакомпании в Ирландии и Швеции. Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. 1мм эф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс