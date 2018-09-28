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Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки сотрудников, передает телеканал "Скай ньюс".

Забастовка продлится сутки.

Отмены коснулись Испании, Бельгии, Нидерландов, Италии Португалии и Германии.

Ранее забастовки провели сотрудники авиакомпании в Ирландии и Швеции.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

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Интерфакс