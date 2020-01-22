Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 19:07

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Рим. 22 января. ИНТЕРФАКС - Итальянский политик Луиджи Ди Майо, выступая в среду на партийном мероприятии в Риме, сообщил, что покидает пост лидера "Движения 5 звезд".

"Пришло время для обновления. Сегодня заканчивается эпоха. Свою задачу я выполнил, поэтому подаю в отставку", - сказал он.

При этом Ди Майо сохранит должность министра иностранных дел Италии в правительстве Джузеппе Конте.

Слухи о возможной отставке Ди Майо появлялись в итальянской прессе на протяжении нескольких дней. По данным некоторых СМИ, Ди Майо решил отказаться от лидерства в партии, так как ему сложно справляться одновременно и с управлением партией, и с государственными обязанностями.

СМИ сообщали, что исполнять обязанности лидера партии будет исполнять заместитель министра внутренних дел Италии Вито Крими. В середине марта пройдут выборы нового главы партии, отмечают СМИ.

Премьер0министр Италии Джкузеппе Конте ранее заявил, что он будет уважать решение Ди Майо, если тот решится на отставку.

"Меня это огорчает в личном плане", - отметил он.

Ди Майо вступил в "Движенье 5 звезд" в 2007 году, а в 2017 году возглавил эту партию. В 2018 году он вошел правительство Джузеппе Конте на должность министра труда и социальной политики Италии. С сентября 2019 года он возглавляет МИД Италии.

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