Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 14:11

Абу-Даби. 15 октября. ИНТЕРФАКС - "ЛУКОЙЛ" подписал концессионное соглашение с национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC по газовому месторождению Ghasha, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая состоялась в рамках визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ.

Ранее глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов говорил, что компания планирует купить 5% в концессии.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ, "ЛУКОЙЛом" и ADNOC.

Срок действия концессии 40 лет, в нее включены месторождения Hail, Ghasha, Dalma и другие офшорные структуры, расположенные в районе Аль-Дафра эмирата.

Ожидается, что в рамках проекта, запуск которого может состояться в середине 2020-х гг., производство превысит 1,5 млрд куб. футов газа в сутки. Газ с этих месторождений сможет удовлетворить более 20% потребностей ОАЭ в этом топливе. Также планируется, что добыча нефти будет составлять 120 тыс. баррелей в сутки.

В концессии участвует итальянская Eni (25%), германская Wintershall (10%), австрийская OMV (5%).

Сс вч пч

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