Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 18:42

Будапешт. 30 октября. ИНТЕРФАКС - "ЛУКОЙЛ" окончательно закрыл вопрос продажи своего международного трейдера Litasco, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Мы не смогли отделить его от бизнеса компании", - сказал он.

Как сообщалось, возможная продажа Litasco была обнародована в 2017 году, рассматривались варианты продажи третьей стороне, менеджменту - и даже вариант IPO. В начале 2018 года Алекперов говорил, что планируется продать до 20% трейдера его менеджменту, при этом позднее могут быть реализованы и другие варианты.

ан вк от им ав*

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