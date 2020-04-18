Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 13:58

Париж. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры мирового тенниса Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер предложили создать фонд помощи профессиональным теннисистам, оказавшимся в сложном положении по причине отмены турниров из-за пандемии COVID-19, сообщило в субботу французское спортивное издание L'Equipe.

Обсудив эту идею с Надалем и Федерером, Джокович как председатель совета игроков изложил в письме профессиональным теннисистам свое предложение о поддержке игроков, занимающих места после 250-го вплоть по 700-е в мировой классификации, притом, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) намерена выделить $1 млн в помощь из-за пандемии классифицированным со 150-го по 400-е место.

"250 первых игроков участвовали в открытом чемпионате Австралии в этом году, что гарантирует им достойную сумму денег", - объяснил Джокович в своем письме.

Тем, кто занимает места ниже 250-го, будет трудно пережить этот период, считает многократный победитель турниров Большого шлема. "Мы считаем, что все должны объединиться и помочь этим игрокам. Многие из них собираются покинуть профессиональный теннис просто потому, что не смогут решить свои финансовые проблемы", - написал Джокович, указав на то, что многим не помогают собственные теннисные федерации, или у них нет спонсоров.

"ATP насчитывает около 700 членов, и мы должны попытаться позаботиться обо всех. Они создают основу тенниса и основу профессионального спорта", - заявил Джокович.

Согласно его предложению, каждый из игроков, классифицированных ниже 250-го места, должен получить $10 тыс. на общую сумму около $4,5 млн. Для этого, объясняет сербский теннисист, лучшие 100 игроков в одиночном разряде и лучшие 20 - в парном должны внести от $5 тыс. до $30 тыс. по прогрессивной шкале.

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!