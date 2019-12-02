Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 16:37

***В La Liste считают этот сезон успешным для российских шеф-поваров

Париж. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидером ежегодного авторитетного ресторанного французского рейтинга La Liste по России стал московский ресторан Twins Garden.

Согласно рейтингу La Liste, поступившему в понедельник в "Интерфакс", в "тройку" лучших заведений в России, помимо Twins Garden, также входят московские White Rabbit и "Пушкинъ".

За ними следует петербургский "Палкинъ", московские Wine and Crab и Selfie, а также ресторан Il Lago dei Cigni в Санкт-Петербурге.

В российский ТОП-10 попали рестораны La Сolline, "Сахалин" и Tartarbar.

Один из сооснователей La Liste Йорг Ципприк считает, что этот сезон стал успешным для российского ресторанного бизнеса.

"В этом году в La Liste на четыре русских ресторана больше, чем в прошлом году. Значит это хороший сезон для русских шеф поваров... В этом году в La Liste появилось больше русских ресторанов, даже если пока не во всех регионах их достаточно", - сказал Ципприк "Интерфаксу".

По мнению сооснователя рейтинга, Россия исторически занимает важное место в мире высокой кухни.

"Лучшие шеф повара работали при царском дворе. В Европе с 19 века, блюда подавались "А la russe" (т.н. русская сервировка стола - ИФ) . Сервировка стола "A la russe" позволяла вкушать пищу с оптимальной температурой, что было иначе с французской подачей блюд", - отметил он.

"Совсем недавно, разные эмбарго привели к тому, что русские шеф повара перешли на местную продукцию. Это успех. Вместо импорта российские производители и шеф-повара сегодня работают вместе, что приносит пользу в свежесть продуктов и качества", - добавил Ципприк.

Французский рейтинг La Liste публикуется с 2015 года. Он реализуется в соответствии с инициативой МИД Франции. Этот рейтинг был создан в противовес британскому гастрономическому рейтингу "Лучшие 50 ресторанов мира".

Ежегодно La Liste составляет рейтинг из 1000 лучших ресторанов мира, которые стоит посетить в следующем году. В его основе лежит специально созданный алгоритм, учитывающий, в частности, отзывы и рецензии СМИ и в соцсетях.

"La Liste представляет собой математическую агрегацию различных источников: справочников, прессы, социальных сетей. Он не отражает мое мнение или мнение другого человека. Во многом он отражает то, что говорится и пишется в России и в мире (Vashdosug, Spoon Guide, GQ Russia, и прочее, социальные сети, клиентские сайты и прочее). Мы нейтральны в том смысле, что математика нейтральна", - рассказал "Интерфаксу" один из сооснователей рейтинга Йорг Ципприк.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!