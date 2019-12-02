Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 16:23

Париж. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - На верхней строчке авторитетного ежегодного ресторанного рейтинга La Liste, включающего 1000 лучших ресторанов мира, расположились одновременно четыре ресторана.

Согласно рейтингу, поступившему в понедельник в "Интерфакс", в ТОП-4 с одинаковыми баллами вошли парижский ресторан Guy Savoy, нью-йоркский Le Bernardin, а также японские Ryugin и Sugalabo. Все эти четыре ресторана получили по 99,5 баллов из 100.

Guy Savoy и Le Bernardin также возглавляли рейтинг La Liste в прошлом году.

Менее чем на балл меньше (99 баллов) получили такие известные рестораны, как Kitcho Arashiyama в японском Киото, L'Arpege в Париже, Le Louis XV - Alain Ducasse в Монако, Martin Berasategui в испанской Ласарте-Ории и Sushi Saito в японском Минато.

Таким образом, в ТОП-9 лучших ресторанов мира по версии La Liste вошли сразу четыре японских ресторана.

Французский рейтинг La Liste публикуется с 2015 года по инициативе МИД Франции. Этот рейтинг был создан в противовес британскому гастрономическому рейтингу "Лучшие 50 ресторанов мира".

Ежегодно La Liste составляет рейтинг из 1000 лучших ресторанов мира, которые, по мнению экспертов, стоит посетить в следующем году. В его основе лежит специально созданный алгоритм, учитывающий, в частности, отзывы и рецензии в СМИ и в соцсетях.

"La Liste представляет собой математическую агрегацию различных источников: справочников, прессы, социальных сетей", - рассказал "Интерфаксу" один из сооснователей рейтинга Йорг Ципприк.

"Он не отражает мое мнение или мнение другого человека. Во многом он отражает то, что говорят и пишут в России и в мире. Мы нейтральны в том смысле, что математика нейтральна", - отметил он.

Guy Savoy - известнейший ресторан французской кухни, расположенный в центре Парижа. Le Bernardin - французский ресторан, расположенный на Манхэттене. Специализируется на морепродуктах.

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