Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 21:26

Дубай. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил в понедельник, что отныне его бойцы имеют возможность наносить точечные удары по израильской армии.

"Бойцы сопротивления нанесли удар по врагу на определенной глубине территории, несмотря на все предпринятые меры. "Хезболле" удалось нанести удар после терпеливого наблюдения и сбора разведывательных данных", - сказал он, выступая в телеэфире.

По словам Насраллы, отныне бойцы "Хезболлы" намерены сбивать все беспилотники, которые вторгнутся в воздушное пространство Ливана.

"Ответ сопротивления накануне - это пример того, каким будет наше отношение к любым атакам в будущем, - отметил лидер "Хезболлы". - Если вы (израильтяне) нападете, тогда все ваши границы, ваши силы и поселения будут находиться в зоне опасности".

Ливан накануне произвел ракетный обстрел приграничной израильской территории, а Израиль обстрелял территории Ливана и сбросил с беспилотников снаряды с зажигательной смесью.

Ответственность за обстрел Израиля взяла на себя группировка "Хезболла".

Представитель "Хезболлы" Мухаммед Афиф сообщил агентству Associated Press, что два израильских беспилотника рухнули в ночь на 25 августа в районе Бейрута.

Афиф отметил, что бойцы "Хезболлы" не открывали огонь по этим беспилотникам. Он подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.

После этого лидер "Хезболлы" Насралла заявил, что израильской армии на границе с Ливаном следует в любое время ждать ответа за инцидент с беспилотниками.

Ранее израильское военное командование подтвердило, что нанесло серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска.

Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс", и при этом целью авиаударов было предотвращение атаки на север Израиля при помощи беспилотников.

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