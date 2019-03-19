Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 18:29

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что любое затягивание процесса Brexit будет сопряжено "с политическими и экономическими издержками" для ЕС и призвал Лондон представить четкий план.

"Продление на длительный срок (Brexit - ИФ) должно быть связано с чем-то новым, новым элементом или новым политическим процессом", - сообщил М.Барнье журналистам во вторник, призвав премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента.

Накануне спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу также сказал, что британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения. Ранее представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что Великобритания не сможет выйти из Евросоюза 29 марта.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!