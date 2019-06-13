Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 16:29

Нью-Йорк (ООН). 13 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, что урегулирование конфликта в Сирии должно сопровождаться признанием суверенитета Дамаска над Голанскими высотами.

"Любое решение конфликта в Сирии должно предполагать уважение территориальной целостности страны, включая оккупированные Голанские высоты", - сказал генсек, выступая на заседании Совбеза ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию, которая закрепляет признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, в 1981 году СБ ООН признал незаконной оккупацию сирийкой территории.

В настоящее время Голанские высоты разделены на три части: подконтрольную сирийским властям, захваченную Израилем территорию, а также район размещения Сил ООН по наблюдению за разъединением. Это небольшой отрезок протяженностью более 75 км и шириной от 200 м до 10 км. По обеим сторонам от зоны разъединения расположены зоны ограничения, в которых оба государства должны придерживаться установленного лимита в численности военных и вооружения.

1кю ар

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