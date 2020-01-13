Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 7:56

Токио. 13 января. ИНТЕРФАКС - Любая военная конфронтация на Ближнем Востоке с участием Ирана, в конечном счете, окажет влияние на безопасность всего мира, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время турне по странам региона.

"Военное столкновение на Ближнем Востоке, в которое окажется вовлеченным Иран, в значительной степени повлияет на мир и безопасность всего мирового сообщества", - приводит в понедельник телеканал Эн-эйч-кей слова премьера, сказанные на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

При этом Абэ призвал все силы, имеющие отношение к нынешней региональной обстановке, прикладывать усилия для снижения напряженности.

Также премьер высоко оценил "сдержанность" Эр-Рияда в ситуации вокруг Ирана, добавляет Эн-эйч-кей.

Встреча Синдзо Абэ и Мухаммеда бен Салмана состоялась накануне вечером. Позднее ожидается визит японского премьера в ОАЭ и Оман.

Премьер Абэ объявил о планах поездки по странам региона в декабре прошлого года. Однако некоторое время по поводу визита Абэ на Ближний Восток существовала неопределенность из-за роста напряженности в отношениях между США и Ираном.

Кабмин Японии также ранее одобрил отправку в ближневосточный регион эсминца с вертолетами на борту и двух патрульных самолетов P-3C - для охраны морских путей. Однако Токио отказался присоединиться к возглавляемой США международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе и предпочел действовать самостоятельно. Западные СМИ отмечают, что правительство Японии сейчас пытается сохранить баланс между ключевым альянсом с США и интересами в отношении Ирана.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Кроме этого, рано утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!