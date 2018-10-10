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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 15:33 10.10.2018 - 15:33

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Обеспечение безопасности и противодействие угрозам останутся общей задачей ЕС и Великобритании и после Brexit, заявляют в Европейской комиссии.

"Наши планы и намерения будут осуществляться в соответствии с нашей доброй волей продолжать сотрудничество в том, что касается обмена информацией, разведданными, и, очевидно, еще большего доверия и взаимопонимания в вопросах, связанных с безопасностью и угрозами", - сказал в среду в Брюсселе член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Он представлял на совместной с членом ЕК по союзу безопасности ЕС Джулианом Кингом пресс-конференции приоритеты Европейской комиссии по вопросам безопасности.

Еврокомиссаров попросили прокомментировать, какими будут действия в сфере их ответственности, если Brexit состоится без заключения соглашения сторон.

В этой связи Дж.Кинг отметил, что, по всей вероятности, он последний британский член Европейской комиссии, но не сомневается, что не является последним еврокомиссаром, который занимается вопросами безопасности.

"Комиссия по-прежнему будет проявлять большое внимание к этим вопросам, так как речь идет о совместных действиях по контролю над угрозами в их трансграничном измерении. Так обстоит дело сегодня, и так это останется в будущем и последующих годах", - объяснил Дж.Кинг.

"Мы строим этот союз безопасности при обязательстве сотрудничества с нашими партнерами и союзникам. Всё это будет продолжено", - добавил британский еврокомиссар.

1ов ав

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