Любой вариант Brexit не отменит тесного сотрудничества ЕС с Великобританией в области безопасности - Еврокомиссия
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Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Обеспечение безопасности и противодействие угрозам останутся общей задачей ЕС и Великобритании и после Brexit, заявляют в Европейской комиссии.
"Наши планы и намерения будут осуществляться в соответствии с нашей доброй волей продолжать сотрудничество в том, что касается обмена информацией, разведданными, и, очевидно, еще большего доверия и взаимопонимания в вопросах, связанных с безопасностью и угрозами", - сказал в среду в Брюсселе член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.
Он представлял на совместной с членом ЕК по союзу безопасности ЕС Джулианом Кингом пресс-конференции приоритеты Европейской комиссии по вопросам безопасности.
Еврокомиссаров попросили прокомментировать, какими будут действия в сфере их ответственности, если Brexit состоится без заключения соглашения сторон.
В этой связи Дж.Кинг отметил, что, по всей вероятности, он последний британский член Европейской комиссии, но не сомневается, что не является последним еврокомиссаром, который занимается вопросами безопасности.
"Комиссия по-прежнему будет проявлять большое внимание к этим вопросам, так как речь идет о совместных действиях по контролю над угрозами в их трансграничном измерении. Так обстоит дело сегодня, и так это останется в будущем и последующих годах", - объяснил Дж.Кинг.
"Мы строим этот союз безопасности при обязательстве сотрудничества с нашими партнерами и союзникам. Всё это будет продолжено", - добавил британский еврокомиссар.
1ов ав
Интерфакс