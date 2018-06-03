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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 9:39 03.06.2018 - 09:39

Пекин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Соглашения и договоренности по торговле между Китаем и США не вступят в силу в случае, если США введут ограничительные меры в отношении китайских товаров, включая повышенные таможенные пошлины, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на официальные китайские СМИ.

"Если Соединенные Штаты введут торговые ограничительные меры, включая повышение таможенных пошлин, все экономические и торговые договоренности, достигнутые двумя сторонами, не вступят в силу", - говорится в заявлении китайской стороны по итогам очередного раунда торговых переговоров между США и КНР.

АП отмечает, что в настоящее время в Пекине находится американский министр торговли Уилбур Росс. По итогам переговоров вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ он заявил, что диалог был "дружелюбным и открытым".

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