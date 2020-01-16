Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 10:28

Берлин. 16 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг отправился в Ливию для встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, на которой планируется обсудить прекращение огня в регионе, сообщило в четверг агентство Associated Press.

"Наше послание ясно: никто не выиграет этот конфликт военным путем", - заявил Маас перед вылетом в Триполи.

Глава МИД выразил надежду на готовность сторон конфликта участвовать в диалоге по его урегулированию.

По его словам, "в настоящий момент появляется возможность исключить иностранное вмешательство во внутриливийский конфликт, таким образом, открывается путь к политическому решению (конфликта - ИФ) и переговорам по урегулированию и установлению послевоенного порядка" под контролем ООН.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель назначила международную конференции по урегулированию ливийского конфликта при участии России и США на 19 января, она пройдет в Берлине в ведомстве федерального канцлера.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: "США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир". Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Берлин пригласили главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1ви ар

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