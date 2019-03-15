Берлин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил соболезнования семьям и друзьям погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии.
"Мы глубоко потрясены жестоким преступлением в Крайстчерче. В эти трудные часы мы твердо стоим вместе с нашими новозеландскими друзьями. Все наше сострадание вместе с семьями и друзьями погибших", - написал Х.Маас в аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде.
Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети.
1кю ар