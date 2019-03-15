Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 8:24

Берлин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил соболезнования семьям и друзьям погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии.

"Мы глубоко потрясены жестоким преступлением в Крайстчерче. В эти трудные часы мы твердо стоим вместе с нашими новозеландскими друзьями. Все наше сострадание вместе с семьями и друзьями погибших", - написал Х.Маас в аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети.

1кю ар

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