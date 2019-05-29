Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 13:25

(техповтор)

Берлин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар подтвердила сообщения о предстоящем визите главы МИД ФРГ Хайко Мааса на Украину, пояснив, что он состоится 30 мая.

По словам Адебар, "согласовать поездку обоих министров в такие короткие сроки было непросто". Маас, указала она, едет на Украину вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Германия и Франция вместе с Украиной и Россией участвуют в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе.

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