Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 11:15

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Хельсинки обсудил вопрос о членстве РФ в Совете Европы, а также вопросы, касающиеся Сирии, Венесуэлы, Украины и Ирана, сообщает в пятницу МИД Германии.

"Другие темы: Сирия, Венесуэла, Украина и Иран",- сообщает германское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Также в МИД ФРГ подчеркнули, что Россия - "часть Совета Европы и обязана платить свои взносы".

Беседа, как сообщалось, прошла на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Россия с 2017 года не платит взносы в Совет Европы в связи с тем, что ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишили российскую делегацию полномочий из-за воссоединения с РФ Крыма и ситуации на Украине.

Ранее о содержании встречи Лаврова с Маасом сообщил МИД РФ.

"В свете решений, принятых на сессии КМСЕ в Хельсинки, обстоятельно проанализированы пути выхода Совета Европы из состояния кризиса", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД России, министры продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая положение на Украине, вокруг Венесуэлы, запуск политического процесса в Сирии.

"Затрагивались некоторые аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в контексте принятой в Евросоюзе новой газовой директивы", - сообщили на Смоленской площади.

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