Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 13:38

Берлин. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник призвал к сохранению и укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Разоружение и принцип ядерного нераспространения находятся в кризисе. Это опасность для мира на планете. Мы должны что-то противопоставить этой негативной тенденции. Хорошо, что сегодня в Стокгольме собралось много государств, которые хотят сохранить и укрепить ДНЯО", - сказал Маас перед поездкой в Стокгольм, его цитирует пресс-служба МИД.

"Без него многие государства имели бы сейчас атомное оружие. Но сейчас договор находится в кризисе. Ядерные государства должны лучше нести ответственность за дальнейшие шаги по разоружению. Одновременно мы должны предотвратить ситуацию, где новые государства могли бы получить ядерное оружие", - добавил Маас.

Вместе с тем, он напомнил, что в следующем году состоится конференция по перепроверке договора о нераспространении

"Нам нужен четкий план, чтобы укрепить архитектуру нераспространения", - убежден министр.

По данным пресс-службы МИД ФРГ, по приглашению главы МИД Швеции во вторник в Стокгольме встречаются главы МИД 16 стран - Аргентины, Эфиопии, Германии, Финляндии, Индонезии, Японии, Иордании, Канады, Казахстана, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании и Южной Кореи. Они обсуждают вопросы ядерного разоружения.

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