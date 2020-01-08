Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 11:49

Берлин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского авиалайнера в небе над Тегераном.

"Трагическое происшествие с рейсом PS752 Тегеран-Киев наполняет нас глубокой горечью", - написал министр в среду в твиттере.

"В эти тяжелые часы мы мыслями с родственниками жертв, к которым преисполнены искренним сочувствием", - добавил Маас.

Рано утром в среду самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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