Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 8:20

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в рамках поездки в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, говорится в распространенном в пятницу сообщении представителя внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Маас в Хельсинки встретится с российским министром Лавровым", - говорится в сообщении.

"Помимо российского членства в Совете Европы будут обсуждаться также двухсторонние вопросы и международные темы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и на Украине", - отметили в МИД ФРГ.

1тф эф ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!