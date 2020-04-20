Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 12:55

Берлин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Магазины площадью до 800 кв. м. открылись в понедельник в ряде регионов ФРГ, в Берлине решение пока не принято.

В минувшую пятницу правительство Германии в консультации с землями согласовало меры по послаблению ограничений в общественной жизни, ограничения были введены из-за пандемии коронавируса. Теперь каждая земля из 16-ти должна принять собственное решение - в большинстве земель магазины с понедельника открыты.

В Берлине, который является столицей и отдельной федеральной землей, пока открыты только продуктовые магазины, магазины хозтоваров и некоторых услуг, например, точки по починке мобильных телефонов. Во вторник земельный сенат примет окончательное решение, как ожидается, магазины откроются в среду или в четверг.

По свидетельству корреспондента "Интерфакса", в понедельник городские улицы остаются полупустыми, народу на улицах немного, но хозяева и сотрудники некоторых магазинов уже готовятся к открытию.

"Со среды можно будет работать, наверняка везде будет полно народу", - сказал "Интерфаксу" сотрудник магазина одежды неподалеку от станции метро Rosenthaler Platz.

По состоянию на 20 апреля в Германии у 141 тысячи 672 человек зафиксирован коронавирус, 4 тысячи 404 человека с вирусом скончались.

1тф ан

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