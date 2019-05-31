Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 15:45

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Иран, несмотря на сложную ситуацию вокруг СВПД, продолжает соблюдать взятые на себя в рамках этой ядерной сделки обязательства, свидетельствует доклад МАГАТЭ, опубликованный в пятницу и ставший доступным агентству Bloomberg.

В частности, согласно данным доклада, эксперты МАГАТЭ имеют доступ на все объекты в Иране, которые им необходимо посещать.

Инспектора МАГАТЭ заявляют, что сейчас на ядерном объекте в Натанзе работают не более 5 тыс. центрифуг.

Уран обогащается до уровня не более 3,7%. Запасы низкообогащенного урана составляют 174 кг, что ниже объема в 300 кг, разрешенного соглашением.

Запасы тяжелой воды составляют 125 метрических тонн, что также ниже 130 метрических тонн, разрешенных соглашением.

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