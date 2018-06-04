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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 14:24 04.06.2018 - 14:24

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово осуществлять контроль над ядерной программой КНДР в случае на международном уровне политического соглашения по этому вопросу, говорится в заявлении гендиректора организации Юкии Амано.

"Агентство внимательно следит за развитием ситуации, связанной с ядерной программой КНДР", - сказал он, отметив, что МАГАТЭ готово к "проверке ядерной программы КНДР, если заинтересованными сторонами будет достигнуто политическое соглашение".

По его словам, в настоящее время делаются усилия для обеспечения, в случае необходимости, готовности МАГАТЭ к незамедлительным действиям в КНДР.

"Я вновь призываю КНДР полностью соблюдать обязательства в рамках резолюций Совбеза ООН, своевременному сотрудничеству с МАГАТЭ и решению всех нерешенных вопросов, включая те, которые появились во время отсутствия инспекторов агентства", - подчеркнул Ю.Амано.

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