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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 20:36 02.07.2018 - 20:36

Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Испании в понедельник заявили, что шестеро из девяти бывших каталонских лидеров, отбывающих наказание за участие в кампании по отделению региона от Испании, 4-5 июля будут переведены в тюрьмы Каталонии.

"Ожидается, что шесть осужденных в среду-четверг будут переведены в места отбывания наказания, подведомственные службе исполнения наказаний каталонского правительства", - говорится в заявлении министерства внутренних дел Испании.

В заявлении ведомства не упоминаются имена заключенных, которых перевезут на каталанскую территорию, однако испанские СМИ отмечают, что среди них - бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, лидеры выступающих за независимость партий и организаций Жорди Санчес и Жорди Куйшар и бывший глава регионального парламента Карме Форкадей.

На данный момент девять лидеров каталанского движения за независимость отбывают наказание в тюрьме в Мадриде по обвинению в сепаратизме после массовых демонстраций и референдума в октябре 2017 года.

Бывший глава каталанской администрации Карлес Пучдемон, которому удалось избежать задержания в Испании, находится в Германии в ожидании решения суда о его экстрадиции.

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