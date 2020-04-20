Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 10:02

Брюссель. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Испании собираются предложить ЕС создать фонд в размере 1,5 трлн евро с целью оказать поддержку тем странам союза, которых в наибольшей степени затронули последствия пандемии коронавируса, сообщили в понедельник западные СМИ.

Как стало известно из правительственного документа, предназначенного для внутреннего пользования и оказавшегося в распоряжении издания "Эль Паис", премьер-министр Испании Педро Санчес намерен официально озвучить эту идею на саммите ЕС в этот четверг.

По данным газеты, фонд будет финансироваться за счет выпуска бессрочных облигаций, не имеющих конкретного срока возврата долга, а полученные средства будут направлены в нуждающиеся в них страны.

На прошлой неделе стало известно, что Совет ЕС принял решение направить почти все оставшиеся деньги из союзного бюджета нынешнего года на борьбу с пандемией COVID-19. Обязательства увеличены в целом на 3,57 млрд евро и составят 172,2 млрд евро. Платежи увеличены на 1,6 млрд евро, достигнув 155,2 млрд евро.

В пятницу Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19, включая выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

В то же время евродепутаты считают, что эмиссия облигаций не должна включать обобществления предыдущего долга, а должна быть сосредоточена на будущих инвестициях. Стержнем пакета нужно сделать Европейский "Зеленый курс" и цифровизацию, чтобы дать толчок экономике.

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