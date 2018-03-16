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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 13:42 16.03.2018 - 13:42

Мадрид. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Десятки человек пострадали в результате ночных массовых беспорядков на улицах испанской столицы Мадрида, произошедших из-за гибели нелегального мигранта, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Согласно сообщению испанского агентства, во время протестов полиция задержала шесть человек. Не менее 19 митингующих получили легкие травмы. Кроме того, полиция также сообщила о 10 пострадавших стражах порядка.

Беспорядки прошли в ночь на пятницу в мадридском районе Лавапьес, мигранты громили витрины магазинов и поджигали автомобили, мусорные баки. Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов, в то время как протестующие забрасывали стражей порядка камнями.

Значительный ущерб понесли также автобусные остановки и несколько офисов банков.

Причиной беспорядков стала кончина уличного торговца Ммаме Мбаге, прибывшего из Сенегала более 10 лет назад и незаконно работавшего в Испании. Сообщается, что М.Мбаге в попытке скрыться от преследовавших его полицейских скончался от сердечной недостаточности.

В настоящее время улицы города очищают от последствий беспорядков.

мд эф бс

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