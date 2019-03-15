Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 20:26

Мадрид. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил теракт в Новой Зеландии и выразил соболезнования в связи с ним.

"Я выражаю глубокую скорбь и осуждаю ужасное преступление, произошедшее в Новой Зеландии. (Оно - ИФ) является следствием дискриминации и расизма со стороны белого большинства", - написал он в Twitter.

"Мы выражаем солидарность новозеландскому народу и мусульманскому сообществу во всем мире", - добавил Н.Мадуро.

В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.

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