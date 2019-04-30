Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 15:37

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Венесуэлы более не поддерживают президента страны Николаса Мадуро, заявил в интервью телеканалу CNN лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Очевидно, что весомой поддержки режима Н.Мадуро со стороны армии нет... Прекрасная новость для всей страны, что вооруженные силы пошли на этот шаг", - заявил Х.Гуайдо.

"Мы нацелены отвоевать свободу нашей страны", - подчеркнул лидер венесуэльской оппозиции.

Ранее во вторник лидер оппозиции Венесуэлы Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

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