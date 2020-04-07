Мадрид. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется на достижение соглашения ОПЕК+ по проблеме низких цен на нефть.

По сообщению латиноамериканских СМИ, он призвал найти способ добиться "справедливых цен" на нефть и таким образом положить конец дестабилизации экономики в мире.

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