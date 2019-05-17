Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 4:25

Мадрид. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что арест активистов в венесуэльском посольстве в США нарушает международное право.

"Я вновь заявляю о своем категорическом неприятии жестокого нападения, совершенного полицией правительства Дональда Трампа на наш дипломатический штаб в Вашингтоне. Это является незаконным деянием, которое нарушает Венскую конвенцию и действующее международное право. Мы сообщим об этом в ООН!", - говорится в сообщении Мадуро, опубликованном в твиттере.

Ранее Мадуро заявлял, что попросил представителя Венесуэлы в ООН Самуэля Монкаде подать заявление, чтобы система ООН высказалась относительно этого "нарушения неприкосновенности посольства".

По словам, задержанные в посольстве активисты находились там легально и по просьбе венесуэльского правительства.

Кроме того, Мадуро приказал усилить охрану здания бывшего посольства США в Каракасе.

"Мы будем защищать его (здание посольства США - ИФ), потому что Венесуэла исполняет конвенции и международное право. Преступники находятся в Белом доме", - сказал он.

Представители властей США в четверг задержали четверых активистов, которые находились в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне и не позволяли войти на его территорию "сотрудникам", назначенным лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, который ранее провозгласил себя президентом страны.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

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