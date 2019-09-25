Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 15:15

Мадрид. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро положительно оценил итоги встречи в среду в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Состоялась положительная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным и его рабочей группой высшего уровня. Мы изучили все сферы двустороннего сотрудничества и наметили новые пути для углубления системы взаимодействия и обмена между нашими странами", - написал он в твиттере.

Ранее в среду Мадуро сообщил, что считает нынешний визит в Россию лучшим моментом для укрепления сотрудничества между двумя странами.

"Визит в Россию укрепляет альянс, двустороннее сотрудничество и способствует целостному развитию наших народов. Отношения уважения и дружбы, которые мы выстраивали на протяжении 20 лет, это лучший момент для его консолидации. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!" - написал он в твиттере.

Мадуро в настоящий момент находится с визитом в Москве.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!