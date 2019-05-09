Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 15:02

Мадрид. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг направил президенту России Владимиру Путину и россиянам поздравление с Днем Победы, отметив, что это событие вдохновляет на борьбу с неофашизмом и неоколониализмом.

"Поздравляю президента Владимира Путина и всех российских граждан, которые празднуют сегодня, 9-го мая, 74 года со дня победы Красной армии над германским фашизмом", - написал Н.Мадуро в Twitter.

"Это героический подвиг, который вдохновляет на борьбу с неофашизмом и имперским неоколониализмом", - отметил Н.Мадуро.

В четверг в России и по всему миру проходят празднования Дня Победы. В Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне прошел парад на Красной площади.

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