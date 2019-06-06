Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 20:17

Мадрид. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил профессора-инженера Фредди Брито Маэстре новым министром электроэнергетики.

На этом посту он сменит Луиса Мотту Домингеса.

"Фредди Брито Маэстре будет продолжать работу над полным восстановлением национальной системы электроснабжения в качестве министра электроэнергетики", - написал Мадуро в твиттере.

Он указал, что Брито Маэстре работает в Центральном университете Венесуэлы, где занимается предметами, связанными с электроэнергетикой.

В последние месяцы в Венесуэле произошло несколько крайне масштабных аварий, нарушавших электроснабжение. Они произошли на фоне масштабных акций протеста оппозиции, добивающейся ухода Мадуро от власти.

Так, в середине апреля наибольшая часть Венесуэлы осталась без электричества. Это произошло в пятый раз с начала марта этого года. Перебои с электроснабжением затронули тогда 20 из 23 венесуэльских штатов.

Президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за перебои с электроснабжением на США и оппозицию. В свою очередь критики Н.Мадуро считают, что сбои связаны с износом электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, плохого обслуживания и коррупции.

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