Мадрид. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Н.Мадуро отметил, что попросил И.Гавирию "готовиться к новым обязанностям в рамках революции".
Н.Мадуро сообщил, что прежний министр Луис Мотта покидает свой пост на фоне отключений электричества по всей стране, которые привели к протестам граждан, требующих восстановления электро и водоснабжения.
Он поблагодарил Л.Мотта за работу.
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