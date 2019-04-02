Мадрид. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.

Н.Мадуро отметил, что попросил И.Гавирию "готовиться к новым обязанностям в рамках революции".

Н.Мадуро сообщил, что прежний министр Луис Мотта покидает свой пост на фоне отключений электричества по всей стране, которые привели к протестам граждан, требующих восстановления электро и водоснабжения.

Он поблагодарил Л.Мотта за работу.

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