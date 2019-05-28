Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 4:38

Мадрид. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что правительственная делегация на переговорах с оппозицией в Осло проявит добрую волю, чтобы добиться урегулирования политического кризиса в стране.

"Мы намерены продемонстрировать добросовестность в наивысшей степени, чтобы найти мирное демократическое решение для выхода из кризиса в стране, основанное на согласии обеих сторон", - сказал он в телеобращении к народу.

Делегацию венесуэльского правительства возглавляет вице-президент Хорхе Родригес, в состав входят губернатор штата Миранда Эктор Родригес и глава МИД Хорхе Арреаса.

"Это будет диалог между революционным правительством, революционными вооруженными силами и экстремистской оппозицией, которая пытается свергнуть правительство в угоду интересам США", - сказал Мадуро.

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первом раунде они общались через норвежских посредников.

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