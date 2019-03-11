Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 21:41

*** Лидер оппозиции призывает к акции протеста против властей во вторник

Мадрид. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии, ответственность за которые он возлагает на США,

"Агрессия и атаки со стороны империалистов (США - ИФ) не сломят готовность народа Венесуэлы к сопротивлению. Нам удавалось выстоять против попыток госпереворотов, против связанные с нефтяной промышленностью саботажей, против беспорядков и попыток отнять у нас суверенитет. И можете быть уверены, что теперь мы одержим победу в войне за электричество", - написал он в Twitter.

В конце прошлой неделе в Венесуэле начались крайне масштабные отключения электроэнергии, продолжающиеся, до сих пор. Власти сообщили, что по их данным причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников во вторник провести акцию протеста в связи с отключениями электричества.

"Завтра в три часа дня - выходите все на улицу", - сказал он, выступая перед контролируемой оппозицией Национальной ассамблеей Венесуэлы.

1во гс

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