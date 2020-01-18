Этот контент был опубликован 18 января 2020 г. 7:35

Мадрид. 18 января. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из роскошных отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте "петро", сообщает в субботу латиноамериканская пресса.

"В отеле "Гумбольдт" планируется открыть международное казино, ставки в котором будут приниматься в "петро". Все доходы пойдут государству, которое направит их на здравоохранение и образование", - цитируют СМИ слова Мадуро.

Венесуэльская криптовалюта "петро", обеспеченная запасами нефти в стране, была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время "петро" сам стал объектом американских санкций.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!