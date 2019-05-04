Мадрид. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США.
"Нужно быть готовыми к тому, чтобы защищать родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю", - сказал президент, выступая в субботу перед военнослужащими на учениях.
Н.Мадуро подчеркнул, что у США есть "много денег, чтобы пытаться ослабить наши вооруженные силы".
По его мнению, Вашингтон ведет против Венесуэлы "неконвенциональную войну".
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