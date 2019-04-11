Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 3:28

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Соглашение с Международным комитетом красного креста (МККК) об оказании помощи Венесуэле было достигнуто, объявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

Президент, выступая по государственному телевидению, сказал, что правительство и МККК "договорились работать совместно с агентствами ООН о доставке в Венесуэлу всей гуманитарной помощи, которая только может быть доставлена".

При этом Н.Мадуро подчеркнул, что помощь должна предоставляться "без политического маневрирования, без фарса с ее политизацией, по каналам законности и на основе уважения".

Он не признал наличие гуманитарного кризиса в стране и обвинил в экономических проблемах санкционную политику США.

1гк гс

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