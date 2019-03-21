Мадрид. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что Россия в скором времени передаст Венесуэле несколько тонн медикаментов, сообщают венесуэльские СМИ.
"Николас Мадуро объявил, (...) что на следующей неделе в страну будет доставлено несколько тонн лекарств и биологически активных веществ", - сообщает Венесуэльское агентство новостей.
В Twitter Н.Мадуро отметил, что Венесуэла сохраняет "прочное партнёрство с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией" в рамках поставок лекарственных препаратов через Всемирную организацию здравоохранения.
В начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия направила Венесуэле 7,5 тонн медикаментов в качестве гумпомощи и рассматривает вопрос новых поставок.
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