Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 11:16

Мадрид. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что Россия в скором времени передаст Венесуэле несколько тонн медикаментов, сообщают венесуэльские СМИ.

"Николас Мадуро объявил, (...) что на следующей неделе в страну будет доставлено несколько тонн лекарств и биологически активных веществ", - сообщает Венесуэльское агентство новостей.

В Twitter Н.Мадуро отметил, что Венесуэла сохраняет "прочное партнёрство с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией" в рамках поставок лекарственных препаратов через Всемирную организацию здравоохранения.

В начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия направила Венесуэле 7,5 тонн медикаментов в качестве гумпомощи и рассматривает вопрос новых поставок.

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