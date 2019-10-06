Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 3:40

*** Президент Венесуэлы: военно-техническое сотрудничество с РФ проходит "отлично".

Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об успешном обсуждении всех вопросов двустороннего сотрудничества в РФ во время визита в Каракас российского вице-премьера Юрия Борисова.

"Мы изучили все вопросы, касающиеся сотрудничества и совместной работы. Речь идет о военной сфере, об экономике и ряде сфер, которые вызывают общий интерес. Мы начнем новые проекты с участием российских компаний", - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Кроме того, выступая перед журналистами, Мадуро заявил, что военно-техническое сотрудничество с РФ проходит "отлично". Он сообщил о продлении тех соглашений в сфере ВТС, которые в этом нуждались.

Также президент Венесуэлы объявил о скором старте проектов в сфере сельского хозяйства с участием компаний из России и с применением российских технологий.

1во тг

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