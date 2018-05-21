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Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства, сообщает в понедельник британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Национальный избирательный совет Венесуэлы.

В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

тг

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Интерфакс