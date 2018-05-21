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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 6:33 21.05.2018 - 06:33

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства, сообщает в понедельник британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Национальный избирательный совет Венесуэлы. В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях. тг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс