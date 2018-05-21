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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 8:36 21.05.2018 - 08:36

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Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства, сообщили в понедельник в Национальном избирательном совете Венесуэлы.

В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" набрал 1,8 млн голосов (22%). Около 925 тыс. голосов - у представителя движения "Надежда на перемены Хавьера Бертуччи. Наконец, представитель движения "Народное политическое единство" Рейнальдо Кихада заручился поддержкой примерно 34 тыс. избирателей.

Явка на выборах была низкой: проголосовали 46% избирателей, что намного меньше, чем на предыдущих выборах.

Основные оппозиционные силы Венесуэлы бойкотировали выборы.

Агентство ЭФЭ отмечает, что Э.Фалькон и Х.Бертуччи не признали результаты президентской гонки и призывают провести повторное голосование: по их мнению, в ходе голосования было зафиксировано множество нарушений.

В свою очередь, Н.Мадуро призвал к диалогу своих соперников, в том числе тех, кто решил не участвовать в борьбе за пост президента.

"Я приглашаю сюда Энри Фалькона, Хавьера Бертуччи, всех лидеров оппозиции, с которыми мы встретимся и поговорим о Венесуэле. Они должны ответственно отнестись к этому приглашению", - сказал Н.Мадуро.

При этом он раскритиковал соперников, не желающих признавать его победу.

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